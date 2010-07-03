Беспилотники помогли оценить пешеходную доступность МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Станции Московских центральных диаметров (МЦД) проектируют с использованием новейших технологий, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Чтобы оценить пешеходную доступность станций МЦД, создали ортофотопланы с помощью беспилотников, сообщил директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков.

"Необходимо организовать пешеходные маршруты, чтобы горожанам удобно было добираться пешком до станций из дома, от автобусной остановки, поликлиники, садика, школы", – приводятся в сообщении слова Поляков.

Он отметил, что съемки велись с высоты 150 метров и в радиусе пешеходной доступности станций. За месяц совершили более 60 облетов.

Первые два диаметра Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Они будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пять-шесть минут в часы пик. Курсировать будут поезда "Иволга".

Третий маршрут МЦД планируют запустить в конце 2021 – начале 2022 года. Благодаря МЦД-3 жители подмосковных Химок смогут добраться до центра Москвы в два раза быстрее. Время в пути до первой пересадочной станции Ховрино-2 составит всего пять минут.