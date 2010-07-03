Беспилотники помогли оценить пешеходную доступность МЦД

Станции Московских центральных диаметров (МЦД) проектируют с использованием новейших технологий, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Чтобы оценить пешеходную доступность станций МЦД, создали ортофотопланы с помощью беспилотников, сообщил директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков.
"Необходимо организовать пешеходные маршруты, чтобы горожанам удобно было добираться пешком до станций из дома, от автобусной остановки, поликлиники, садика, школы", – приводятся в сообщении слова Поляков.
Он отметил, что съемки велись с высоты 150 метров и в радиусе пешеходной доступности станций. За месяц совершили более 60 облетов.
Первые два диаметра Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Они будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пять-шесть минут в часы пик. Курсировать будут поезда "Иволга".
Третий маршрут МЦД планируют запустить в конце 2021 – начале 2022 года. Благодаря МЦД-3 жители подмосковных Химок смогут добраться до центра Москвы в два раза быстрее. Время в пути до первой пересадочной станции Ховрино-2 составит всего пять минут.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.