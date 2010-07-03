Киевское и Смоленское направления МЖД соединят с метро и МЦК

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Новый участок железной дороги, который соединит Киевское и Смоленское направления, обеспечит пассажиров пересадками на метро, МЦК и МЦД, передает ТАСС со ссылкой на Москомархитектуру.

Транспортно-пересадочные узлы сформируют на базе станций новой железнодорожной ветки протяженностью около 10 километров. На участке предусмотрены остановки Кутузово, Камушки, Ермакова Роща, Беговая. Они обеспечат пересадку между железной дорогой, подземкой, МЦК, МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный.

Проект строительства соединительной ветви Киевского и Смоленского направлений МЖД разрабатывает РЖД, а Москомархитектура занимается планировкой для развития прилегающих территорий. На станции МЖД Кутузово можно будет сделать пересадку на станцию метро "Кутузовская" и одноименную станцию МЦК, а со станции Камушки – на станцию Тестовская Смоленского направления МЖД, станции подземки "Деловой центр" и "Шелепиха", а также на одноименные станции МЦК. Кроме того, все станции новой ветки станут частью МЦД-4, а Камушки и Беговая – частью МЦД-1.

На Киевском направлении МЖД также появятся три новых станции. Их планируют возвести в ближайшие два года.

Новые платформы появятся около станции метро "Минская", в районе Крекшина и возле Аминьевского шоссе. Последняя войдет в состав крупного ТПУ, который свяжут со строящейся станцией Большой кольцевой линии.

Первые два диаметра проекта МЦД "Одинцово – Лобня" и "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 – начале 2020 года. Проезд на МЦД можно будет оплачивать "Тройкой". Курсировать будут поезда "Иволга".