Три станции построят на Киевском направлении МЖД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Три новые станции построят на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что их планируют возвести в ближайшие два года.

По его словам, станции построят в рамках реконструкции Киевского направления от Апрелевки до вокзала, которой департамент транспорта занимается совместно с РЖД.

Новые платформы появятся рядом со станцией метро "Минская", в районе Крекшина и возле Аминьевского шоссе. Последняя войдет в состав крупного ТПУ, который будет связан со строящейся станцией Большой кольцевой линии.