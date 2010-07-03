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Киевское и Смоленское направления МЖД соединят с помощью новой железнодорожной ветки, сообщает Агентство "Москва".

Проект строительства находится в разработке РЖД и Москомархитектуры. Ветка протянется на 9,9 километра. Она будет включать в себя четыре остановочных пункта – Кутузово, Камушки, Ермакова Роща, и Беговая. Точная трассировка ветви еще не определена.

Ранее сообщалось, что три новые станции построят на Киевском направлении Московской железной дороги. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что их планируют возвести в ближайшие два года.

По его словам, станции построят в рамках реконструкции Киевского направления от Апрелевки до вокзала, которой департамент транспорта занимается совместно с РЖД.

Новые платформы появятся рядом со станцией метро "Минская", в районе Крекшина и возле Аминьевского шоссе. Последняя войдет в состав крупного ТПУ, который будет связан со строящейся станцией Большой кольцевой линии.