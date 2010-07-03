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13:42

Киевское и Смоленское направление МЖД соединят до конца 2022 года

транспорт МЦД

13:42

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Строительство железнодорожной ветки, чтобы соединить Киевское и Смоленское направление Московской железной дороги, планируют завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, в рамках развития Московский центральных диаметров (МЦД) в этом месте планируется построить четвертый диаметр.

"На этой ветке появятся четыре новых станции. Работы физические уже идут, надеемся до конца 2022 году эту связку закончить. Это будет часть МЦД-4", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Отмечается, что протяженность ветки составит порядка 10 километров. Там разместят четыре станции: "Кутузово", "Камушки", "Ермакова Роща", "Беговая".

Первые два диаметра Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Они будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. По диаметрам запустят поезда "Иволга".

Третий маршрут МЦД должен заработать в конце 2021 – начале 2022 года. Благодаря МЦД-3 жители подмосковных Химок смогут добраться до центра Москвы вдвое быстрее. Время в пути до первой пересадочной станции Ховрино-2 составит всего пять минут.

Оплатить проезд можно будет "Тройкой", на МЦД будет действовать программа лояльности карты.

Что изменится с запуском МЦД

транспорт МЦД

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