Киевское и Смоленское направление МЖД соединят до конца 2022 года

Строительство железнодорожной ветки, чтобы соединить Киевское и Смоленское направление Московской железной дороги, планируют завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.
По его словам, в рамках развития Московский центральных диаметров (МЦД) в этом месте планируется построить четвертый диаметр.
"На этой ветке появятся четыре новых станции. Работы физические уже идут, надеемся до конца 2022 году эту связку закончить. Это будет часть МЦД-4", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Отмечается, что протяженность ветки составит порядка 10 километров. Там разместят четыре станции: "Кутузово", "Камушки", "Ермакова Роща", "Беговая".
Первые два диаметра Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Они будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. По диаметрам запустят поезда "Иволга".
Третий маршрут МЦД должен заработать в конце 2021 – начале 2022 года. Благодаря МЦД-3 жители подмосковных Химок смогут добраться до центра Москвы вдвое быстрее. Время в пути до первой пересадочной станции Ховрино-2 составит всего пять минут.
Оплатить проезд можно будет "Тройкой", на МЦД будет действовать программа лояльности карты.
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