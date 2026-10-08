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08 октября, 21:42

Общество

Змея сбежала из домашнего террариума и проникла в вентиляцию в Москве

Фото: MAX/"Спасатели СпасРезерв"

В Москве маисовый полоз сбежал из домашнего террариума и был найден в вентиляционной шахте в ванной соседа спустя три недели. Об этом сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда "Спасрезерв".

Спасатели оперативно прибыли на место и поймали змею при помощи змееловки, после чего поместили в коробку для транспортировки. Уже возле подъезда к специалистам подошла женщина, которая знала, в какой квартире живет экзотический питомец. Животное вернули владельцам.

Хозяйка рассказала, что это самка, которую зовут Лия. Дома ее не видели на протяжении трех недель. По словам женщины, змее три года, она неядовитая и является любимицей детей.

Ранее маисового полоза нашли на участке в ТиНАО и передали в Московский зоопарк. После этого объявились владельцы, которые приступили к процедуре возврата животного. Для этого нужно обратиться в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды и предоставить необходимые документы.

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