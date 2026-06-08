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08 июня, 21:34

Общество

Пойманного в ТиНАО маисового полоза вернут хозяевам

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christian Charisius

Владельцы маисового полоза, которого обнаружили на участке в ТиНАО и передали в Московский зоопарк, объявились и начали процедуру возврата животного. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

В зоопарке пояснили, что для возвращения питомца хозяин должен обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и предоставить необходимые документы. После получения соответствующего разрешения специалисты отдела спасения животных смогут передать рептилию законному владельцу.

Маисового полоза доставили в Московский зоопарк в начале июня после того, как его обнаружили жители деревни Варварино в ТиНАО. По данным учреждения, подобные случаи происходят регулярно.

После поступления в зоопарк змею осмотрели специалисты. Состояние рептилии не вызвало опасений, никаких травм у нее обнаружено не было.

Ранее Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание единой базы данных домашних животных и их маркировку. Проект предусматривает обязательную регистрацию и маркировку питомцев в государственной информационной системе.

Инициатива уже получила поддержку в Общественной палате РФ. Там указали, что это не ляжет тяжким бременем на владельцев, а напротив, повысит их ответственность и позволит оперативно находить потерявшихся питомцев.

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