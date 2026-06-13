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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об осквернении памятника участникам СВО в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях появилась информация о том, что мужчина в Орехово-Зуево совершил действия, которые были направлены на осквернение мемориального комплекса, который посвящен "Памяти воинам, погибшим в зоне специальной военной операции".

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов".

Доклад Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах должен предоставить руководитель ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев. В центральном аппарате ведомства исполнение поручения поставлено на контроль.

Ранее сообщалось, что перед судом в Костромской области предстанет 16-летний житель Галича – 11 декабря 2025 года подросток в компании друзей подошел к Вечному огню и начал бросать в пламя шелуху от семян подсолнуха. При этом он осознавал, что памятник посвящен погибшим в Великой Отечественной войне.

