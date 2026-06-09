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09 июня, 19:56

Происшествия

В Костромской области будут судить подростка, бросавшего шелуху в Вечный огонь

Фото: depositphotos/andreyuu

В Костромской области 16-летний житель Галича предстанет перед судом по обвинению в осквернении Вечного огня. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и СУСК.

Инцидент произошел вечером 11 декабря 2025 года. По версии следствия, подросток в компании друзей подошел к мемориалу и, осознавая, что памятник посвящен погибшим в Великой Отечественной войне, начал бросать шелуху от семян подсолнуха в пламя.

Отмечается, что при этом он забрался на постамент. По данным следствия, эти действия были публичными и шли вразрез с нормами морали и этики. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение предъявлено по пункту "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ ("Осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества"). В ходе следствия подросток свою вину не признал.

Ранее суд в Саратовской области приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима за осквернение воинского захоронения. Согласно материалам дела, 29 сентября 2025 года 20-летний житель хутора Круглый проехал на машине по мемориалу в честь красноармейцев, погибших в Гражданскую войну 1917–1922 годов и ВОВ.

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