09 июня, 19:56Происшествия
В Костромской области будут судить подростка, бросавшего шелуху в Вечный огонь
Фото: depositphotos/andreyuu
В Костромской области 16-летний житель Галича предстанет перед судом по обвинению в осквернении Вечного огня. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и СУСК.
Инцидент произошел вечером 11 декабря 2025 года. По версии следствия, подросток в компании друзей подошел к мемориалу и, осознавая, что памятник посвящен погибшим в Великой Отечественной войне, начал бросать шелуху от семян подсолнуха в пламя.
Отмечается, что при этом он забрался на постамент. По данным следствия, эти действия были публичными и шли вразрез с нормами морали и этики. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Обвинение предъявлено по пункту "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ ("Осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества"). В ходе следствия подросток свою вину не признал.
Ранее суд в Саратовской области приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима за осквернение воинского захоронения. Согласно материалам дела, 29 сентября 2025 года 20-летний житель хутора Круглый проехал на машине по мемориалу в честь красноармейцев, погибших в Гражданскую войну 1917–1922 годов и ВОВ.