Депутат Арефьев поддержал отказ от использования животных в качестве залога

Депутаты предложили запретить использование домашних животных в качестве предмета залога. Когда использовать питомца для расширения суммы кредита допустимо сейчас и примут ли новый запрет, разбиралась Москва 24.
Живой залог
Депутаты Государственной думы выступили с инициативой законодательно запретить использовать домашних животных в качестве предмета залога. Соответствующее обращение на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова подписали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.
В обращении парламентарии указывают, что действующее законодательство допускает такую возможность. В результате, по данным Федеральной нотариальной палаты, на начало сентября 2024 года в реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержалась информация о залоге 58,4 тысячи кошек, 11,6 тысячи собак и около 3 тысяч черепах.
По российскому законодательству домашние питомцы считаются имуществом владельца, поэтому судебные приставы могут в некоторых случаях включить их в опись, особенно если животное породистое и его стоимость превышает 10 тысяч рублей, отметил адвокат Роман Подлесных в своих социальных сетях.
Хотя такой сценарий встречается редко, он возможен, например, если владелец является профессиональным заводчиком и получает доход от продажи животных.
К временам крепостного права?
Такая мера – вполне разумный шаг, заявил в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
"Она защитила бы как владельцев животных от потенциально бесчеловечных схем, так и кредитные организации от непредсказуемых и неликвидных активов", – пояснил он.
По мнению депутата, использование домашних животных в качестве залога при оформлении кредита выглядит крайне сомнительным и нежизнеспособным с практической стороны. Даже если речь идет о породистых и дорогостоящих собаках, это вряд ли вызывает интерес у банковской системы.
К тому же в процессе выплаты кредита или задержек по погашению долга животное может умереть, и в таком случае залог исчезнет. Этот факт тоже вызывает вопросы, заключил парламентарий.
Однако, с финансово-экономической точки зрения домашние животные действительно могут рассматриваться как ликвидный актив, объяснил в беседе с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Он привел в пример тот факт, что стоимость редких пород может достигать от 200 до 400 тысяч рублей и более. Цена зависит и от родословной, возраста животного и выставочных достижений.
"Для кредитных организаций, особенно небольших банков и микрофинансовых организаций (МФО), стремящихся к гибкости в условиях высокой конкуренции, такой нестандартный залог может стать инструментом для привлечения клиентов", – добавил Бархота.
При этом такой залог позволяет заемщику потенциально снизить процентную ставку по сравнению с беззалоговым кредитом и увеличить запрашиваемую сумму, поскольку банк выдает средства не только под ожидаемый доход клиента, но и под обеспечение в виде имущества.
В случае дефолта заемщика банк вправе изъять животное и продать через специализированные торги или напрямую на рынке породистых животных, добавил эксперт.
"Однако процедура обращения с животным как объектом финансовой сделки составляет главную этическую проблему, которая, вероятно, и побудила депутатов выступить с данной инициативой. Питомец для большинства владельцев – не просто имущество, а член семьи, живое существо, с которым есть эмоциональная привязанность", – рассказал он.
По мнению Бархоты, использование питомца в качестве "разменной монеты" в кредитных отношениях вызывает справедливые исторические параллели, напоминающие о временах крепостного права, когда людей, по сути, иногда проигрывали в карты.
"С практической точки зрения для банковской системы такой залог остается сложным, неоднозначным и рискованным", – пояснил эксперт.
Крупные кредитные организации, как правило, исключают такую возможность, предпочитая работать с классическими видами обеспечения – недвижимостью, транспортными средствами или ценными бумагами, или вовсе без залога, резюмировал Бархота.