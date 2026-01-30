Депутат Арефьев поддержал отказ от использования животных в качестве залога

Депутаты предложили запретить использование домашних животных в качестве предмета залога. Когда использовать питомца для расширения суммы кредита допустимо сейчас и примут ли новый запрет, разбиралась Москва 24.

Живой залог

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой законодательно запретить использовать домашних животных в качестве предмета залога. Соответствующее обращение на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова подписали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.

В обращении парламентарии указывают, что действующее законодательство допускает такую возможность. В результате, по данным Федеральной нотариальной палаты, на начало сентября 2024 года в реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержалась информация о залоге 58,4 тысячи кошек, 11,6 тысячи собак и около 3 тысяч черепах.





из документа Ситуация осложняется тем, что механизм залога сам по себе не рассчитан на живые объекты: он предполагает реализацию имущества, возможность обращения взыскания, передачу и перепродажу.

По российскому законодательству домашние питомцы считаются имуществом владельца, поэтому судебные приставы могут в некоторых случаях включить их в опись, особенно если животное породистое и его стоимость превышает 10 тысяч рублей, отметил адвокат Роман Подлесных в своих социальных сетях.

Хотя такой сценарий встречается редко, он возможен, например, если владелец является профессиональным заводчиком и получает доход от продажи животных.

К временам крепостного права?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Такая мера – вполне разумный шаг, заявил в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.



"Она защитила бы как владельцев животных от потенциально бесчеловечных схем, так и кредитные организации от непредсказуемых и неликвидных активов", – пояснил он.

По мнению депутата, использование домашних животных в качестве залога при оформлении кредита выглядит крайне сомнительным и нежизнеспособным с практической стороны. Даже если речь идет о породистых и дорогостоящих собаках, это вряд ли вызывает интерес у банковской системы.





Николай Арефьев первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Банки сегодня сталкиваются со значительными сложностями даже при работе с традиционным залогом, таким как недвижимость: изъятие и последующая продажа квартиры – это длительный и затратный процесс. Что уж говорить о домашних животных.

К тому же в процессе выплаты кредита или задержек по погашению долга животное может умереть, и в таком случае залог исчезнет. Этот факт тоже вызывает вопросы, заключил парламентарий.

Однако, с финансово-экономической точки зрения домашние животные действительно могут рассматриваться как ликвидный актив, объяснил в беседе с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он привел в пример тот факт, что стоимость редких пород может достигать от 200 до 400 тысяч рублей и более. Цена зависит и от родословной, возраста животного и выставочных достижений.

"Для кредитных организаций, особенно небольших банков и микрофинансовых организаций (МФО), стремящихся к гибкости в условиях высокой конкуренции, такой нестандартный залог может стать инструментом для привлечения клиентов", – добавил Бархота.

При этом такой залог позволяет заемщику потенциально снизить процентную ставку по сравнению с беззалоговым кредитом и увеличить запрашиваемую сумму, поскольку банк выдает средства не только под ожидаемый доход клиента, но и под обеспечение в виде имущества.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка При этом сумма кредита, как правило, составляет лишь 50–60% от оценочной стоимости животного (например, 250–300 тысяч под собаку стоимостью в 500 тысяч), что закладывает в условия дисконт на покрытие рисков и затрат на возможную будущую реализацию залога.

В случае дефолта заемщика банк вправе изъять животное и продать через специализированные торги или напрямую на рынке породистых животных, добавил эксперт.

"Однако процедура обращения с животным как объектом финансовой сделки составляет главную этическую проблему, которая, вероятно, и побудила депутатов выступить с данной инициативой. Питомец для большинства владельцев – не просто имущество, а член семьи, живое существо, с которым есть эмоциональная привязанность", – рассказал он.

По мнению Бархоты, использование питомца в качестве "разменной монеты" в кредитных отношениях вызывает справедливые исторические параллели, напоминающие о временах крепостного права, когда людей, по сути, иногда проигрывали в карты.

"С практической точки зрения для банковской системы такой залог остается сложным, неоднозначным и рискованным", – пояснил эксперт.

Крупные кредитные организации, как правило, исключают такую возможность, предпочитая работать с классическими видами обеспечения – недвижимостью, транспортными средствами или ценными бумагами, или вовсе без залога, резюмировал Бархота.