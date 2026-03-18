Смолов выплатил потерпевшему по делу о драке 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский футболист Федор Смолов полностью признал вину по делу о драке в столичном кафе, а также выплатил потерпевшему 1 миллион рублей в качестве возмещения вреда здоровью. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Варвара Кнутова.

Также она отметила, что защита спортсмена планирует просить об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Дело будет рассматривать мировой суд.

По данным следствия, 28 мая 2025 года на летней веранде ресторана на Большой Никитской улице Смолов в ходе ссоры ударил человека по лицу, после чего было возбуждено уголовное дело.

На допросе спортсмен частично признал вину и заявил, что пытался урегулировать конфликт миром и возместить ущерб, но столкнулся с вымогательством и шантажом. Позже российский футболист Александр Кокорин назвал поступок Смолова глупым.

Прокуратура утвердила обвинение в адрес футболиста по части 1 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести без отягчающих обстоятельств.