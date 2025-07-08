Адвокат Жорин: игроку Смолову не грозит уголовное преследование после драки в Москве

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Российскому футболисту Федору Смолову не грозит уголовное преследование после драки в московском кафе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на комментарий адвоката Сергея Жорина.

Юрист напомнил, что для привлечения игрока к уголовной ответственности, нужно возбудить уголовное дело. Однако он указал, что уже было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. Кроме того, Жорин упомянул информацию СМИ, согласно которой потерпевший заявил об отсутствии претензий к футболисту.

"Если это правда, то отказное постановление обжаловано не будет и никакой угрозы привлечения к уголовной ответственности для Смолова нет", – объяснил адвокат.

Жорин также рассказал о случаях, когда потерпевшими являются влиятельные люди. Тогда, по его словам, пытаются "натянуть сову на глобус" и заявить о покушении на убийство. Однако он посоветовал провести судмедэкспертизу, которая определит степень тяжести вреда здоровью. Но для этого отказ в возбуждении дела должен быть обжалован, а прокуратуре необходимо отменить постановление.

Правозащитник считает, что реальный срок грозит Смолову лишь в том случае, если дело будет квалифицировано по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Однако, несмотря на появившуюся в СМИ информацию, ему не назначат срок в размере 8 лет лишения свободы, так как даже "за убийство фактически дают меньше".

"Конечно, не нужно брать верхнюю планку. В случае с причинением легкого вреда здоровью реального лишения свободы опасаться не нужно. По статье 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), теоретически – исходя из практики, – небольшой срок может быть", – добавил Жорин.

Драка с участием Смолова произошла 28 мая в кафе на улице Большой Никитской. В результате в больницу с травмами был доставлен 47-летний житель Челябинска. В медучреждении он был допрошен. После мужчина продолжил лечение по месту жительства.

Допросить футболиста тогда не представилось возможным, так как на тот момент он выезжал за пределы РФ. Кадры драки появились в Сети лишь в июле. После этого полиция начала проверку.

Сам Смолов уже извинился за конфликт и назвал свое поведение непозволительным. Он уточнил, что пытался урегулировать "возможные доставленные неудобства его компанией, но наткнулся на хамство и нецензурную брань".

По словам футболиста, сначала он хотел помириться с пострадавшим и возместить ущерб, однако столкнулся с неизвестными, которые стали его шантажировать и вымогать деньги. Именно поэтому он написал заявление в полицию. По этому факту уже началась проверка.

