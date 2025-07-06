Футболист Смолов принес извинения за драку в кафе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Fedor Smolov

Футболист Федор Смолов извинился за конфликт в столичном кафе "Комефания" и назвал свое поведение непозволительным. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань", – отметил он.

По словам спортсмена, сначала он хотел помириться с пострадавшим и возместить ущерб, однако столкнулся с неизвестными, которые стали его шантажировать и вымогать деньги.

"Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы РФ... В связи с этим мною было принято решение обратиться в полицию", – сказал футболист.

Конфликт произошел 28 мая в заведении на улице Большой Никитской. По данным МВД, в результате инцидента был госпитализирован 47-летний житель Челябинска. Как установили полицейские, на тот момент футболист выехал за пределы РФ, в связи с чем опросить его не представилось возможным.

