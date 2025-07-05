МВД проводит проверку после драки в кафе с участием футболиста Смолова

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Сотрудники полиции продолжают проверку по факту конфликта в кафе с участием футболиста Федора Смолова. Об этом сообщает телеграм-канал столичного ведомства.

Уточняется, что конфликт произошел 28 мая в заведении на улице Большая Никитская.

"Из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями. В лечебном учреждении гражданин был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства", – говорится в сообщении.

Как установили полицейские, на тот момент футболист выехал за пределы РФ, в связи с чем опросить его не представилось возможным.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом. Также проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы вымогательстве денежных средств у одного из участников конфликта.

Ситуацию в беседе с РЕН ТВ также прокомментировал отец футболиста. По его словам, он узнал об инциденте только после публикации кадров драки Смолова с посетителями "Кофемании".

"Зачем ему что-то объяснять?" – сказал мужчина, добавив, что Федор "сам разберется в своих делах".

Ранее правоохранители задержали российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Алексеева в американском штате Вирджиния. Очевидец заявил сотрудникам полиции о драке возле одного из заведений, в результате чего и был задержан россиянин.

При этом полицейским пришлось применить перцовый баллончик. Алексеева доставили в полицейский участок, однако после отпустили.

