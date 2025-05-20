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20 мая, 09:30

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ARL Now: российского хоккеиста "Вашингтона" Алексеева задержали за драку в нетрезвом виде

Полиция задержала российского хоккеиста "Вашингтона" Алексеева в США – СМИ

Фото: РИА Новости/Крис Бэрри

Правоохранители задержали российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Алексеева в округе Арлингтон в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ARL Now.

В ночь на 17 мая очевидец заявил сотрудникам полиции о драке возле одного из заведений. В результате 25-летний россиянин был задержан правоохранителями. При этом последним пришлось применить перцовый баллончик в отношении задержанного. Алексеева доставили в полицейский участок, однако после его отпустили.

Согласно отчету полицейских, Алексеев был арестован по причине того, что находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Алексеев дебютировал за "Вашингтон Кэпиталз" еще в сезоне-2021/22. В этом году игрок сыграл 8 матчей, не отметившись результативными действиями. В плей-офф текущего сезона хоккеист принял участие в 10 играх, не набрав очков.

Ранее в Москве был задержан многократный чемпион РФ по легкой атлетике Марк Толстихин. По данным СМИ, мужчину остановили правоохранители на станции метро "Тимирязевская" для проверки документов.

В результате выяснилось, что спортсмен находился в федеральном розыске за грабеж и кражу. В базе розыска МВД России также присутствует карточка на его имя. Однако там не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса РФ его искали.

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