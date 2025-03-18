Полиция задержала не менее 10 болельщиков на матче "Спартак" – "Зенит" в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская полиция задержала не менее 10 болельщиков на матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" – "Зенит". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тушинский суд столицы.

Как отметили в суде, к ним поступили соответствующие протоколы об административном правонарушении.

Все задержанные обвиняются в нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях. За это предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей или обязательные работы с запретом на посещение мест проведения соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Московский "Спартак" в воскресенье, 16 марта, обыграл дома "Зенит" со счетом 2:1 в центральном матче 21 тура Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ). Это была первая победа клуба над петербуржцами в РПЛ с осени 2017 года.

СМИ писали, что за победу футболисты "Спартака" получили премиальные в пятикратном размере. Игрокам основного состава выплатили по 2,1 миллиона рублей, а спортсмены, вышедшие на замену, получили по 1 миллиону рублей.