Журналист Карпов: игроки "Спартака" получили пятикратные премиальные за матч с "Зенитом"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Футболисты "Спартака" получили премиальные в пятикратном размере за победу над "Зенитом". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Ивана Карпова.

По словам источника, игрокам основного состава выплатили по 2,1 миллиона рублей. При этом спортсмены, вышедшие на замену, получили по 1 миллиону рублей, а те, кто остался на скамейке запасных – по 435 тысяч рублей.

Московский "Спартак" в воскресенье, 16 марта, обыграл дома "Зенит" со счетом 2:1 в центральном матче 21 тура Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ). Это была первая победа клуба над петербуржцами в РПЛ с осени 2017 года.

Дубль в составе красно-белых оформил полузащитник Кристофер Мартинс. Благодаря победе "Спартак" сравнялся по очкам с "Зенитом", а также вышел на второе место по дополнительным показателям. После 21 тура лидирует "Краснодар".