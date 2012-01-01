Дубль Мартинса помог "Спартаку" обыграть "Зенит" в 21-м туре РПЛ

16 марта московский "Спартак" победил "Зенит" из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в центральном матче 21 тура Мир Российской Премьер-лиги. Дубль в составе красно-белых оформил полузащитник Кристофер Мартинс. О матче, который еще сильнее обострил борьбу за чемпионство, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Мартинс, 45+, 90 – Луис Энрике, 83.

"Спартак": Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко (Пруцев, 90+), Бонгонда (Солари, 87), Маркиньос, Угальде (Леви Гарсия, 79).

"Зенит": Латышонок, Мантуан (Соболев, 78), Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Зделар (Дркушич, 89), Барриос (Горшков, 78), Луис Энрике, Глушенков (Мостовой, 68), Лусиано, Кассьерра (Мимович, 68).

Предупреждения: Бабич, 27; Умяров, 31; Луис Энрике, 53; Рябчук, 73; Мартинс, 81; Эракович, 90+.

Матчи "Спартака" и "Зенита" – это всегда жара. Пример тому был совсем недавно – на предсезонном Зимнем Кубке РПЛ, где едва не дошло до драки. Главный тренер красно-белых Деян Станкович тогда получил красную карточку, но его визави Сергей Семак поступил по-джентльменски и ушел на трибуну досматривать футбол вместе с ним.

Но в официальных играх наставникам вряд ли будет до красивых жестов: они – прямые конкуренты за чемпионство. "Зенит" к 21 туру РПЛ шел на втором месте с 43-мя очками, "Спартак" – на третьем, заработав 40. При этом другой претендент на титул "Краснодар" прямо перед "дерби двух столиц" выиграл у "Ростова" 1:0 и набрал 46 очков. С учетом амбиций москвичей и петербуржцев, отпускать южан сильно вперед никто не хотел.

Однако если "Спартак" вышел на поле родного стадиона практически в оптимальном сочетании, то вот "Зенит" лишился одного из своих лидеров Вендела. Бразилец в предыдущем гостевом матче против воронежского "Факела" показал средний палец отдельным фанатам за проявление расизма. По правилам это неприемлемо (протестовать игроки должны специальным жестом), поэтому Вендела дисквалифицировали на дерби.

В плотном, практически безошибочном футболе голевые моменты были редкими гостями. Но в чем "Спартак" однозначно превзошел "Зенит", так это в работе своей прессинг-машины. В концовке первой 45-минутки это принесло свои первые сладкие плоды: Маркиньос выдавил Густаво Мантуана ближе к центральному кругу, Кристофер Мартинс подхватил мяч после потери петербургского бразильца, прошел по центру и мощным дальним ударом поразил правый нижний угол ворот Евгения Латышонка – 1:0 в пользу "Спартака".



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Во втором тайме рисунок игры особо не поменялся, зато "Зениту" наконец удалось серьезно потревожить голкипера хозяев Александра Максименко. Причем два момента случились дуплетом. На 74-й минуте Андрей Мостовой навешивал с левого фланга, мяча не коснулся никто из полевых, и он резко выскочил перед вратарем. Реакции Максименко хватило, чтобы сделать сейв. С углового тут же опасно головой пробил Нино – вновь вратарь спас своих.

А на 78-й минуте произошло знаковое событие: на некогда родное поле в составе "Зенита" вышел экс-нападающий "Спартака" Александр Соболев. Назвать это возвращение триумфальным вряд ли можно: форварда, со скандалом перебравшийся в Петербург прошлым летом, стадион встретил оглушительным свистом, да и ни одного мало-мальски опасного момента он так и не создал. Даже Семак после матча признал, что "правило бывших" в этот раз не сработало.

Зато купленный зимой за 30 с лишним миллионов евро полузащитник "Зенита" Луис Энрике показал, почему за него готовы платить столько денег. На 83-й минуте бразилец получил мяч на правом краю, сместился в центр и зарядил с левой в дальний верхний угол – 1:1.

Но "Спартак" Станковича никогда не сдается, а удача любит тех, кто готов пахать до посинения. Красно-белые сумели забить еще: на 90-й минуте хозяева затеяли небольшой перепас на правом фланге, Даниил Денисов то ли пробил, то ли прострелил в центр, и ногу под мяч подставил все тот же Мартинс. Момент на тоненького: могло показаться, что Кристофер был ближе к воротам, чем защитники "Зенита". Но офсайдные линии показали иное – 2:1, и "Спартак" побеждает сине-бело-голубых в РПЛ впервые с 2017 года.



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

После игры Деян Станкович в эфире "Матч ТВ" признался, что пропущенный гол от "Зенита" стал шоком для "Спартака". Однако в команде все бьются друг за друга, и это стало залогом победы, подчеркнул специалист.





Деян Станкович главный тренер ФК "Спартак" Чтобы завоевать чемпионство, нужно еще много попотеть. Сегодня я сосредоточен на том, чтобы поблагодарить футболистов "Спартака". Они были великолепны во всех смыслах. Все компоненты были на высоте, они заслужили победу.

Сергей Семак в свою очередь заявил, что "Спартак" в дерби был "поудачливее". В то же время голы в ворота "Зенита" пришли после собственных ошибок сине-бело-голубых, отметил главный тренер петербуржцев.

"Не знаю, чего нам не хватило сегодня. Наверное, надежности при игре и свежести. Все‑таки много потерь, очень долго принимали решения. Мяч у нас достаточно медленно двигался, хотя моменты были, чтобы лучше контролировать игру и создавать больше моментов, меньше ошибаться", – сказал Семак.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" Командная игра не самая лучшая в плане качества, но что касается эмоций, мы хотели отыграться. Отыгрались, но, к сожалению, в концовке пропустили. Обидное поражение.

Благодаря победе "Спартак" не просто сравнялся по очкам с "Зенитом", но и вышел на второе место, обойдя петербуржцев по дополнительным показателям. Теперь РПЛ уходит на двухнедельную паузу, связанную с матчами сборных.

Все три основных участника чемпионской гонки проведут свои игры 30 марта. Для начала "Краснодар" проэкзаменует дома "Факел", затем "Спартак" выйдет на поле в Грозном против "Ахмата", и наконец "Зенит" на родном стадионе попробует превзойти казанский "Рубин".

