ЦСКА победил "Динамо" в первом матче Пути РПЛ Кубка России по футболу

12 марта московский ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу победил дома столичное "Динамо" со счетом 2:1. Решающий мяч забил полузащитник красно-синих Матвей Кисляк. О главных событиях "братского дерби" расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (0:0)
Голы: Койта, 50; Кисляк, 63 – Скопинцев, 58.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Виллиан Роша (Лукин, 46), Мойзес, Кисляк, Обляков (Бистрович, 77), Файзуллаев, Пьянич (Мухин, 85), Койта (Глебов, 60), Мусаев (Гуарирапа, 77).
"Динамо": Лунев, Скопинцев (Макаров, 83), Фернандес, Бальбуэна, Смелов (Карраскаль, 60), Касерес, Александров (Даса, 71), Бителло, Фомин, Гладышев (Артур Гомес, 83), Маухуб.
Предупреждения: Карраскаль, 90; Глебов, 90; Фернандес, 90+; Гуарирапа, 90+.
Удаления: Маухуб, 61 (КК).
Первое столичное дерби 2025 года пришлось на Кубок России, который возобновился вслед за Российской Премьер-лигой. Ни ЦСКА, ни "Динамо" в весенней части сезона до очной встречи не проигрывали. В РПЛ красно-синие под руководством Марко Николича сыграли вничью с "Зенитом" (0:0) и на последних секундах додавили "Химки" (1:0), а бело-голубые Марцела Лички расписали мировую с "Ростовом" (1:1) и разгромили одноклубников из Махачкалы (4:0).
У "Динамо" в старт вернулся опальный Бителло, который пропустил почти всю предсезонку, скрываясь в Бразилии в надежде покинуть клуб, плюс свой шанс получили молодые Дмитрий Александров и Егор Смелов. ЦСКА же выпустил практически основную обойму, не считая голкипера Владислава Торопа, который выходит в кубковых играх вместо Игоря Акинфеева.
Полуфинал Пути РПЛ состоит из двух матчей, плюс проигравший не вылетает из турнира, а отправляется в Путь регионов. Цена ошибки при таких вводных не слишком высока, но в первом тайме обе команды все равно будто бы осторожничали.
Игра взрывалась эпизодами, подходы динамовцев к воротам Торопа обычно заканчивались неточными дальними ударами, а армейцев к владениям Андрея Лунева – ошибками в передачах в финальной фазе атаки. Единственный опасный момент в самой концовке 45-минутки организовали хозяева: форвард ЦСКА Секу Койта запрессинговал на чужой половине защитника гостей Роберто Фернандеса, мяч в борьбе отскочил к Миралему Пьяничу, босниец пасом тут же вывел малийца на ударную позицию, но он пробил прямо в голкипера. А на добивании Пьянич был совсем неточен.
А вот сразу после перерыва Койта исправился – да каким образом! На 50-й минуте Секу получил пас спиной к воротам перед штрафной от Аббоса Файзуллаева, одним движением перекинул все того же Фернандеса, дал мячу опуститься на землю и уже потом разрядил обойму мощнейшим выстрелом под перекладину – 1:0. Правда, армейцы вели в счете всего восемь минут. И снова шедевр: левый защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев без помех приблизился к воротам и пальнул издали точно в ближнюю "девятку" – 1:1.
Гости попытались поймать кураж, но с форвардом бело-голубых Эль-Мехди Маухубом эмоции сыграли злую шутку. На 61-й минуте нападающий полетел бороться за мяч с Торопом и зачем-то влетел шипами Владиславу в бедро. Главный арбитр встречи Кирилл Левников тут же взмахнул карточкой красного цвета, и "Динамо" осталось вдесятером. Даже любопытно, кто с учетом дисквалификации Маухуба и тяжелой травмы Константина Тюкавина выйдет на острие в ответной встрече.
Армейцы разыграли лишнего уже на 63-й минуте: вышедший на замену хавбек ЦСКА Кирилл Глебов разорвал правый фланг и загрузил дугу в центр штрафной, а подачу головой ударом от земли замкнул человек-ракета Матвей Кисляк – 2:1. Получив преимущество, красно-синие чуть отошли назад, но динамовцы завладев мячом, распоряжались им не слишком бережно. Пожалуй, самый верный шанс отыграться был у экс-полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, который накрутил бывших партнеров и приложился едва войдя в штрафную. Но Тороп был явно против гола, подставив перчатки под удар низом в ближний угол.
В самой концовке дерби, которое принято именовать "братским", закипели далеко не дружеские разборки. Левников в итоге раздал столько желтых карточек, сколько не было за всю игру. Но счет остался прежним, и ЦСКА снова переигрывает бело-голубых в нынешнем сезоне.
После игры наставник армейцев Марко Николич в эфире "Матч ТВ" хоть и похвалил свою команду, но отметил, что играя в большинстве его подопечные занервничали. Это обстоятельство специалист связал с тем, что в составе было много молодежи.
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка после игры подчеркнул, что удаление Маухуба спутало все карты. Однако даже вдесятером команда, по его мнению, выглядела прилично.
Ответная встреча ЦСКА и "Динамо" в Пути РПЛ пройдет только в середине апреля, а пока на повестке столичных грандов битвы в чемпионате. Бело-голубые 15 марта сыграют второе подряд дерби в гостях – на сей раз против "Локомотива", а красно-синие 16 марта поедут на берега Волги сражаться с тольяттинским "Акроном".
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