ЦСКА победил "Динамо" в первом матче Пути РПЛ Кубка России по футболу

12 марта московский ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу победил дома столичное "Динамо" со счетом 2:1. Решающий мяч забил полузащитник красно-синих Матвей Кисляк. О главных событиях "братского дерби" расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: Койта, 50; Кисляк, 63 – Скопинцев, 58.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Виллиан Роша (Лукин, 46), Мойзес, Кисляк, Обляков (Бистрович, 77), Файзуллаев, Пьянич (Мухин, 85), Койта (Глебов, 60), Мусаев (Гуарирапа, 77).

"Динамо": Лунев, Скопинцев (Макаров, 83), Фернандес, Бальбуэна, Смелов (Карраскаль, 60), Касерес, Александров (Даса, 71), Бителло, Фомин, Гладышев (Артур Гомес, 83), Маухуб.

Предупреждения: Карраскаль, 90; Глебов, 90; Фернандес, 90+; Гуарирапа, 90+.

Удаления: Маухуб, 61 (КК).

Первое столичное дерби 2025 года пришлось на Кубок России, который возобновился вслед за Российской Премьер-лигой. Ни ЦСКА, ни "Динамо" в весенней части сезона до очной встречи не проигрывали. В РПЛ красно-синие под руководством Марко Николича сыграли вничью с "Зенитом" (0:0) и на последних секундах додавили "Химки" (1:0), а бело-голубые Марцела Лички расписали мировую с "Ростовом" (1:1) и разгромили одноклубников из Махачкалы (4:0).

У "Динамо" в старт вернулся опальный Бителло, который пропустил почти всю предсезонку, скрываясь в Бразилии в надежде покинуть клуб, плюс свой шанс получили молодые Дмитрий Александров и Егор Смелов. ЦСКА же выпустил практически основную обойму, не считая голкипера Владислава Торопа, который выходит в кубковых играх вместо Игоря Акинфеева.

Полуфинал Пути РПЛ состоит из двух матчей, плюс проигравший не вылетает из турнира, а отправляется в Путь регионов. Цена ошибки при таких вводных не слишком высока, но в первом тайме обе команды все равно будто бы осторожничали.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Игра взрывалась эпизодами, подходы динамовцев к воротам Торопа обычно заканчивались неточными дальними ударами, а армейцев к владениям Андрея Лунева – ошибками в передачах в финальной фазе атаки. Единственный опасный момент в самой концовке 45-минутки организовали хозяева: форвард ЦСКА Секу Койта запрессинговал на чужой половине защитника гостей Роберто Фернандеса, мяч в борьбе отскочил к Миралему Пьяничу, босниец пасом тут же вывел малийца на ударную позицию, но он пробил прямо в голкипера. А на добивании Пьянич был совсем неточен.

А вот сразу после перерыва Койта исправился – да каким образом! На 50-й минуте Секу получил пас спиной к воротам перед штрафной от Аббоса Файзуллаева, одним движением перекинул все того же Фернандеса, дал мячу опуститься на землю и уже потом разрядил обойму мощнейшим выстрелом под перекладину – 1:0. Правда, армейцы вели в счете всего восемь минут. И снова шедевр: левый защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев без помех приблизился к воротам и пальнул издали точно в ближнюю "девятку" – 1:1.

Гости попытались поймать кураж, но с форвардом бело-голубых Эль-Мехди Маухубом эмоции сыграли злую шутку. На 61-й минуте нападающий полетел бороться за мяч с Торопом и зачем-то влетел шипами Владиславу в бедро. Главный арбитр встречи Кирилл Левников тут же взмахнул карточкой красного цвета, и "Динамо" осталось вдесятером. Даже любопытно, кто с учетом дисквалификации Маухуба и тяжелой травмы Константина Тюкавина выйдет на острие в ответной встрече.

Армейцы разыграли лишнего уже на 63-й минуте: вышедший на замену хавбек ЦСКА Кирилл Глебов разорвал правый фланг и загрузил дугу в центр штрафной, а подачу головой ударом от земли замкнул человек-ракета Матвей Кисляк – 2:1. Получив преимущество, красно-синие чуть отошли назад, но динамовцы завладев мячом, распоряжались им не слишком бережно. Пожалуй, самый верный шанс отыграться был у экс-полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, который накрутил бывших партнеров и приложился едва войдя в штрафную. Но Тороп был явно против гола, подставив перчатки под удар низом в ближний угол.

В самой концовке дерби, которое принято именовать "братским", закипели далеко не дружеские разборки. Левников в итоге раздал столько желтых карточек, сколько не было за всю игру. Но счет остался прежним, и ЦСКА снова переигрывает бело-голубых в нынешнем сезоне.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

После игры наставник армейцев Марко Николич в эфире "Матч ТВ" хоть и похвалил свою команду, но отметил, что играя в большинстве его подопечные занервничали. Это обстоятельство специалист связал с тем, что в составе было много молодежи.





Марко Николич главный тренер ПФК ЦСКА Результат неплохой. Хорошо, что выиграли, поздравляю команду с победой. Могли забивать еще, было два-три момента. Но не понравилось, что не было полного контроля в концовке. У "Динамо" были опасные удары, не надо позволять это делать.

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка после игры подчеркнул, что удаление Маухуба спутало все карты. Однако даже вдесятером команда, по его мнению, выглядела прилично.





Марцел Личка главный тренер ФК "Динамо" Тот, кто забивает на один гол больше, заслуживает победу. Когда мы сравняли счет, случилась очень глупая красная карточка. Потом соперник тут же забил, и нам нужно было играть 30 минут в меньшинстве против команды, у которой в середине поля Обляков, Кисляк, Пьянич, Файзуллаев. Но даже в меньшинстве мы показали неплохой характер, смело шли вперед и могли забить второй гол.

Ответная встреча ЦСКА и "Динамо" в Пути РПЛ пройдет только в середине апреля, а пока на повестке столичных грандов битвы в чемпионате. Бело-голубые 15 марта сыграют второе подряд дерби в гостях – на сей раз против "Локомотива", а красно-синие 16 марта поедут на берега Волги сражаться с тольяттинским "Акроном".

