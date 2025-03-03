ТАСС: игрок "Динамо" Тюкавин не сыграет до конца сезона из-за разрыва связки

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" и игрок сборной России Константин Тюкавин пропустит все оставшиеся матчи в сезоне 2024/25 из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил источник.

Журналисты выяснили, что у футболиста выявлен разрыв передней крестообразной связки колена. Травму Тюкавин получил во время встречи с "Ростовом" в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Ранее российская гимнастка Виктория Листунова, ставшая олимпийской чемпионкой в 2021 году в командном многоборье, на тренировке получила серьезную травму – разрыв ахиллова сухожилия. По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, 19-летней спортсменке уже сделали операцию.

Сейчас Листунова находится на сборе, но из-за травмы не сможет выступить на Кубке России, который пройдет с 20 по 28 апреля в Новосибирске. Родионенко выразила надежду на то, что гимнастка сможет быстро вернуться к тренировкам.

