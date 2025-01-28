Отец Крамаренко заявил об отсутствии претензий к врачу, оперировавшему гимнастку

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Травма колена лидера сборной России по художественной гимнастике Лалы Крамаренко была очень сложной, но врач сделал все возможное, заявил ее отец Дмитрий Крамаренко в беседе с ТАСС.

Острую боль в колене, по словам отца спортсменки, она начала ощущать весной 2024 года или раньше. На играх БРИКС она выступала и победила через боль.

"Решение о ее (операции. – Прим. ред.) проведении в Москве на правах отца принимал я. Даже ведущие немецкие специалисты, к которым мы обращались, в контексте профессионального спорта посчитали травму очень непростой", – отметил он.

Специалисты давали вероятность в 50%, что гимнастка продолжит выступать на том же уровне. Сам врач, проводивший операцию, ранее успешно оперировал племянника отца Крамаренко. Также мужчина опроверг информацию, что в ходе лечения у гимнастки удалили весь мениск.

"Была проведена частичная резекция мениска, полностью его не удалили. Это дает возможность Лале вернуться и продолжить выступления", – прокомментировал он и добавил, что требовать компенсаций в любом случае не будет.

Ранее в одном из интервью главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что летом 2024 года Крамаренко якобы по ошибке удалили здоровый рог мениска. Никаких обращений в Росздравнадзор по поводу этого инцидента не поступало, добавляли в ведомстве.

