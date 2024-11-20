Гимнастка Крамаренко и легкоатлет Пронкин стали спортсменами 2024 года

Фото: ТАСС/Артем Геодакян; ТАСС/Егор Алеев

Гимнастка Лала Крамаренко и метатель молота Валерий Пронкин стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсмены 2024 года, передает ТАСС.

Легкоатлет Пронкин выиграл чемпионат России и Игры БРИКС в 2024 году в возрасте 30 лет. Кроме того, он – серебряный призер чемпионата мира 2017 года.



В список кандидатов данной номинации также были включены вратарь команды КХЛ "Металлург" Илья Набоков и мастер шорт-трека Семен Елистратов.

Гимнастка Крамаренко, которой 19 лет, в 2021 году стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в командных соревнованиях. Она также является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров. В 2024 году на чемпионате России она завоевала первое место во всех индивидуальных дисциплинах, а также стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.

На награду претендовали конькобежка Екатерина Алдошкина и легкоатлетка Мария Кочанова.

Национальную спортивную премию учредило правительство в 2010 году. Министерство спорта совместно с болельщиками и экспертами определяет лучших спортсменов, тренеров, представителей СМИ и субъектов федерации, которые способствуют популяризации спорта в России.

Между тем президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что сборная России по футболу сыграет на чемпионате мира 2026 года. Однако он оценил вероятность участия как невысокую. Дюков напомнил, что в 2022 году FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров.