Президент РФС надеется, что сборная РФ по футболу сыграет на чемпионате мира

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков надеется, что сборная РФ по футболу сыграет на чемпионате мира 2026 года, передает ТАСС.

В то же время он оценил вероятность участия сборной в ЧМ как невысокую. Дюков напомнил, что в 2022 году FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров.

"В данный момент те решения в силе, пока они не будут изменены или отменены, наша сборная не будет допущена к отборочным матчам на чемпионат мира", – отметил Дюков.

Ранее стало известно, что российская сборная не будет допущена до жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года. Один из источников заявил, что сборная России не будет участвовать в отборе на ЧМ-2026 из-за вопросов, связанных с безопасностью. Второй источник, в свою очередь, считает, что шанс на допуск российской сборной в отборочную группу до старта квалификации сохраняется.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые будут участвовать 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.