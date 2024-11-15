Сборная РФ по футболу одержала самую крупную победу в своей истории

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0, пишет ТАСС.

Игра проходила в Краснодаре, ее посетили свыше 20 тысяч зрителей. Забитыми мячами отметились Иван Обляков (1-я и 28-я минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), а также Алексей Батраков (79) и Арсен Адамов (88).

При этом на 7-й минуте мяч в свои ворота забил Нурихван Отман, поэтому судьи засчитали его как автогол.

До минувшего матча самый большой разрыв в голах у российских футболистов был зафиксирован в июне 2019 года. Тогда во время чемпионата Европы с командой Сан-Марино россияне победили со счетом 9:0.

В товарищеском матче сборная России отличилась уже в первые 10 минут, забив три гола. Счет был открыт на 59-й секунде Обляковым, однако этот гол не является самым быстрым в истории российской сборной. Так, в 2013 году во время квалификации чемпионата мира – 2014 с Люксембургом (3:0) Александр Кокорин открыл счет на 21-й секунде.