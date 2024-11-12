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12 ноября, 13:46

Спорт

Футболисту российского клуба отказали в визе перед игрой в Ирландии

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Футболисту калининградской "Балтики" Виталию Лисаковичу отказали в получении британской визы, в связи с чем он не сможет помочь сборной Белоруссии в выездном матче против команды Северной Ирландии в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает РИА Новости.

Матч пройдет в Белфасте 15 ноября. Британская сторона не выдала визы трем белорусским игрокам. Кроме Лисаковича, в страну не смогут попасть выступающий за екатеринбургский "Урал" Валерий Бочеров и полузащитник гродненского "Немана" Павел Савицкий.

Ранее бразильского защитника московского футбольного клуба ЦСКА Виллиана Рошу дисквалифицировали на три матча Российской Премьер-лиги. Такое решение было принято из-за агрессивного поведения футболиста в отношении соперника и официального лица матча со "Спартаком".

Тем не менее Роша может оспорить дисквалификацию.

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