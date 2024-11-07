Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 16:15

Спорт

Футболист ЦСКА Виллиан Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ из-за драки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бразильского защитника московского футбольного клуба ЦСКА Виллиана Рошу дисквалифицировали на три матча Российской Премьер-лиги, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.

По его словам, такое решение было принято из-за агрессивного поведения футболиста в отношении соперника и официального лица матча. Тем не менее Роша может оспорить дисквалификацию.

2 ноября между ЦСКА и московским "Спартаком" состоялся матч, который завершился со счетом 0:2 в пользу последнего. Во втором тайме несколько игроков обеих команд устроили потасовку, по итогам которой с поля удалили защитника "Спартака" Руслана Литвинова и Рошу. Кроме того, желтые карточки получили игроки "Спартака" Наиль Умяров и Срджан Бабич.

Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил поражение "Спартаку" слабой игрой и неправильными эмоциями. По его словам, ЦСКА не смог показать свой лучший футбол. Тренер также отметил, что на поле нельзя нервничать, необходимо держать концентрацию, чтобы не допускать неправильных решений.

Читайте также


спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика