Футболист ЦСКА Виллиан Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ из-за драки

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Бразильского защитника московского футбольного клуба ЦСКА Виллиана Рошу дисквалифицировали на три матча Российской Премьер-лиги, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.

По его словам, такое решение было принято из-за агрессивного поведения футболиста в отношении соперника и официального лица матча. Тем не менее Роша может оспорить дисквалификацию.

2 ноября между ЦСКА и московским "Спартаком" состоялся матч, который завершился со счетом 0:2 в пользу последнего. Во втором тайме несколько игроков обеих команд устроили потасовку, по итогам которой с поля удалили защитника "Спартака" Руслана Литвинова и Рошу. Кроме того, желтые карточки получили игроки "Спартака" Наиль Умяров и Срджан Бабич.

Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил поражение "Спартаку" слабой игрой и неправильными эмоциями. По его словам, ЦСКА не смог показать свой лучший футбол. Тренер также отметил, что на поле нельзя нервничать, необходимо держать концентрацию, чтобы не допускать неправильных решений.