Сафонов и Головин вошли в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи

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Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин вошли в расширенный состав сборной России по футболу, которая сыграет в ноябре товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Всего в расширенный перечень попали 39 футболистов. Так, за сборную сыграют полузащитники Антон Миранчук ("Сьон", Швейцария) и Алексей Миранчук ("Атланта", MLS), а также нападающий Федор Чалов (ПАОК, Греция).

Сборные Сирии и России проведут товарищеский матч 19 ноября в Волгограде.

Ранее Федерация футбола Таджикистана отказала РФС в проведении товарищеской игры в ноябре. Решение объяснили запланированными домашними матчами сборной Таджикистана.