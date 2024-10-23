РФС: переговоры с УЕФА по поводу возвращения российских клубов прошли успешно

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Переговоры Российского футбольного союза (РФС) с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу возвращения российских клубов прошли успешно. Об этом сообщил генсекретарь РФС Максим Митрофанов в интервью РБК.

Встреча с генсеком и президентами федераций – членами УЕФА состоялась во Франции. По словам Митрофанова, в УЕФА проявляют доверие к российскому футболу. Вместе с тем он не стал пока раскрывать все детали переговоров.

В начале октября сборные Пакистана и Танзании отказались проводить товарищеский матч со сборной России. Так, менеджер по связям с общественностью федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар сказал, что команда и судьи его страны не успевают подготовиться. Также существует проблема с логистикой.

Тогда Максим Митрофанов заявил, что разочарован отказом Пакистана проводить дружеский матч с Россией.

Вскоре после этого о своем отказе играть товарищеский матч с российской сборной сообщила и Федерация футбола Таджикистана. Матч планировалось провести в ноябре. Однако у сборной Таджикистана уже были запланированы домашние игры, именно поэтому она не сможет сыграть с российской командой.