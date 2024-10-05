Сборные Пакистана и Танзании отказались от футбольного матча с РФ

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер

Сборные Пакистана и Танзании отказались проводить товарищеский матч со сборной России в октябре. Об этом пишет Sport24.

Так, менеджер по связям с общественностью федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар сказал, что команда и судьи его страны не успевают подготовиться. Также существует проблема с логистикой. Поэтому Исламабад предложил согласовать проведение матча в ноябре.

В свою очередь президент федерации футбола Танзании Уоллес Кария уточнил, что в этом году матч с РФ маловероятен, так как в это же время запланированы несколько игр в рамках Кубка Африки. Он добавил, что состязание могут провести или в ноябре, или в других паузах. Кария дополнительно отметил логистические проблемы.

Ранее "Спартак" выиграл у "Динамо" в московском дерби в ходе пятого тура группового этапа Кубка России. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Сначала динамовцы вели в счете, но пропустили два гола на 83-й и 90-й минутах. Победный гол забил форвард "Спартака" Виллиан Жозе.

