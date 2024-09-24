Marca: футболист "Реала" Винисиус получит "Золотой мяч"

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Нападающий футбольного клуба "Реал Мадрид" и футболист, представляющий сборную Бразилии, Винисиус Жуниор получит награду "Золотой мяч" в 2024 году. Такое предположение высказала испанская газета Marca.

По информации издания, сам футболист уже знает об этом решении. В связи с этим специально для него создали золотые бутсы.

В прошлом сезоне игрок "Реала" выиграл чемпионат Испании, Кубок страны, а также Лигу чемпионов, испанская команда обыграла германскую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 2:0. В 49 матчах за мадридский клуб он забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.

В 2022 году Винисиус вошел в топ-3 самых дорогих футболистов мира. Его стоимость на тот момент оценивалась в 120 миллионов евро. Лидером рейтинга стал француз Килиан Мбаппе, стоимость которого выросла до 180 миллионов евро, а вторую строчку занял норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Его стоимость оценивалась в 170 миллионов евро.

