01:50Спорт
Сборная Бразилии по футболу обыграла Южную Корею на ЧМ-2022
Фото: AP Photo/Darko Bandic
Сборная Бразилии победила команду из Южной Кореи на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Встреча состоялась на стадионе "974" в Дохе и завершилась со счетом 4:1 в пользу южноамериканской команды.
В команде победителей голами отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. Во втором тайме гол в ворота Бразилии забил игрок южнокорейской команды Пэк Сын Хо.
Лучшим футболистом матча признан нападающий Неймар. Он стал третьим бразильцем после Пеле и Роналдо, кому удавалось забить годы на трех чемпионатах мира.
Таким образом, бразильская сборная вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Ее следующим соперником станет команда из Хорватии. Матч состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что команда Хорватии одержала победу над японцами в матче 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 3:1. Игра прошла на стадионе "Эль-Джануб". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Исход игры решила серия пенальти.
Счет между Бразилией и Южной Кореей по итогам первого матча составил 4:0
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