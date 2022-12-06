Сборная Бразилии по футболу обыграла Южную Корею на ЧМ-2022

Фото: AP Photo/Darko Bandic

Сборная Бразилии победила команду из Южной Кореи на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Встреча состоялась на стадионе "974" в Дохе и завершилась со счетом 4:1 в пользу южноамериканской команды.

В команде победителей голами отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. Во втором тайме гол в ворота Бразилии забил игрок южнокорейской команды Пэк Сын Хо.

Лучшим футболистом матча признан нападающий Неймар. Он стал третьим бразильцем после Пеле и Роналдо, кому удавалось забить годы на трех чемпионатах мира.

Таким образом, бразильская сборная вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Ее следующим соперником станет команда из Хорватии. Матч состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что команда Хорватии одержала победу над японцами в матче 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 3:1. Игра прошла на стадионе "Эль-Джануб". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Исход игры решила серия пенальти.



Счет между Бразилией и Южной Кореей по итогам первого матча составил 4:0

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