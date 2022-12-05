Команда Хорватии в серии пенальти победила японцев и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Eugene Hoshiko/АР

Команда Хорватии одержала победу над японцами в серии пенальти на чемпионате мира по футболу в Катаре. Это позволило хорватским спортсменам выйти в 1/4 финала, где им предстоит встретиться с победителем матча между сборными Бразилии и Южной Кореи 9 декабря.

Игра прошла на стадионе "Эль-Джануб". Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1. Первым стал гол японца Дайдзэна Маэды (43-я минута), следующий точный удар нанес Иван Перишич (55-я минута).

Исход игры решила серия пенальти. Хорваты одержали победу над сборной Японии со счетом 3:1.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не включил свою команду в список фаворитов чемпионата мира 2022 года. Наиболее перспективными он назвал Бразилию, Аргентину, Францию и несколько других стран.



Сборная Англии встретится с Францией в 1/4 финала ЧМ по футболу

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