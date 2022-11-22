Роналду не включил Португалию в список фаворитов чемпионата мира

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не включил свою команду в список фаворитов чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Marca.

По мнению футболиста, наибольшее количество шансов выиграть соревнование есть у Бразилии, Аргентины, Франции, Испании и Германии. Он добавил, что сборные этих стран "выглядят лучше всех" и в глазах болельщиков.

"Однако в 2016 году Португалия уже показала, что мы способны удивлять и навязывать свою игру", – подчеркнул Роналду.

Ранее сообщалось, что в матче открытия чемпионата мира по футболу сборная Катара проиграла команде Эквадора. Игра завершилась со счетом 0:2. На следующий день на поле встретились сборные Англии и Ирана. Английская команда одержала победу со счетом 6:2.



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