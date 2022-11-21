Игроки сборной Ирана не стали петь гимн страны перед матчем с Англией на ЧМ

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Игроки сборной Ирана по футболу не стали петь национальный гимн перед своим первым матчем чемпионата мира в Катаре.

Гимны стран традиционно включают перед началом игры. Во время прямого эфира было видно, что иранские футболисты стояли на поле молча. Болельщики, присутствовавшие на стадионе, встретили решение игроков аплодисментами.

Сборная Ирана стартовала на чемпионате мира в Катаре с матча против сборной Англии. После первого тайма, к которому из-за травмы иранского голкипера добавили 14 минут, англичане ведут со счетом 3:0.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал накануне, 20 ноября. На поле вышли команды хозяев и Эквадора. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу последних.

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