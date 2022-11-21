Акция "Нет дискриминации" на ЧМ в Катаре продлится весь турнир

Фото: ТАСС/IMAGO/Ulmer/Teamfoto/Michael Kienzler

ФИФА объявила о решении распространить акцию "Нет дискриминации" с четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре на все игры первенства. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Нововведение допускается статьей 13.8.1 регламента ФИФА. Согласно данному тексту, капитаны команд обязаны носить повязки, предоставленные непосредственно международной федерацией футбола.

В случае нарушения (например, использования своей повязки) арбитры встречи имеют право попросить игрока покинуть поле и исправить экипировку. На усмотрение судей остается возможность предупредить футболиста желтой карточкой.

Ранее сообщалось, что сборные ряда европейских стран заявили об участии в акции One Love ("Одна любовь") в поддержку инклюзивности и против дискриминации.

В связи с этим ФИФА выпустила альтернативные капитанские повязки с символикой, аналогичной знаку акции, но без радужного флага, который является символом ЛГБТ-сообщества. Позднее сообщалось, что ряд игроков отказался от планов надевать повязку One Love из-за угрозы получения желтой карточки.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал накануне, 20 ноября. В первой встрече мирового первенства сборная Эквадора обыграла команду Катара со счетом 0:2.

В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу

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