Власти Катара запретили продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022

Фото: ТАСС/dpa/Bernd Thissen

Во время чемпионата мира по футболу в Катаре на стадионах, принимающих турнир, не будет продаваться пиво. Об этом сообщается на сайте FIFA.

"После переговоров между властями принимающей страны и FIFA было решено сосредоточить продажу алкогольных напитков на фестивале болельщиков, других фан-зонах, <...> убрав точки продажи пива со стадионов, на которых пройдут матчи чемпионата мира", – говорится в заявлении.

Тем не менее отмечается, что безалкогольное пиво по-прежнему можно будет приобрести на территориях спортивных арен.

Чемпионат мира по футболу пройдет в этом году в необычные сроки – с 21 ноября по 18 декабря. Это связано с чрезмерно жаркой погодой в Катаре в летний период.

Сборная России пропустит пропустит предстоящий турнир в связи с отстранением от всех действующих спортивных состязаний.



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