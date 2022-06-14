Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

14 июня, 23:30

Стали известны все участники финальной части ЧМ-2022 по футболу в Катаре

спорт

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Определился полный состав участников финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Так, состав участников турнира выглядит следующим образом:

  • Группа A – Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;
  • Группа B – Англия, Иран, США, Уэльс;
  • Группа C – Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;
  • Группа D – Франция, Австралия, Дания, Тунис;
  • Группа E – Испания, Коста-Рика, Германия, Япония;
  • Группа F – Бельгия, Канада, Марокко. Хорватия;
  • Группа G – Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;
  • Группа H – Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Сам турнир пройдет в необычные сроки – с 21 ноября по 18 декабря. Это связано с чрезмерно жаркой погодой в Катаре в летний период. Матч открытия чемпионата мира по футболу состоится в городе Эль-Хаур на стадионе "Эль-Байт".

Сборная России пропустит ЧМ-2022 в связи с отстранением от всех действующих турниров. Вместо отечественной команды в финал отборочного турнира вышла Польша, которая обыграла национальную команду Швеции.

Спортивных арбитраж оставил в силе запрет на участие команд РФ в соревнованиях UEFA

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать