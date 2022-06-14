Стали известны все участники финальной части ЧМ-2022 по футболу в Катаре

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Определился полный состав участников финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Так, состав участников турнира выглядит следующим образом:

Группа A – Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа B – Англия, Иран, США, Уэльс;

Группа C – Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D – Франция, Австралия, Дания, Тунис;

Группа E – Испания, Коста-Рика, Германия, Япония;

Группа F – Бельгия, Канада, Марокко. Хорватия;

Группа G – Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа H – Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Сам турнир пройдет в необычные сроки – с 21 ноября по 18 декабря. Это связано с чрезмерно жаркой погодой в Катаре в летний период. Матч открытия чемпионата мира по футболу состоится в городе Эль-Хаур на стадионе "Эль-Байт".

Сборная России пропустит ЧМ-2022 в связи с отстранением от всех действующих турниров. Вместо отечественной команды в финал отборочного турнира вышла Польша, которая обыграла национальную команду Швеции.

