Новый сезон Российской Премьер-лиги по футболу стартует 17 июля

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Сезон-2022/23 Российской Премьер-лиги по футболу стартует 17 июля, матчи последнего тура будут сыграны 3 июня 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Российского футбольного союза.

Отмечается, что структура календаря чемпионата России была утверждена бюро исполнительного комитета РФС.

Ранее РФС утвердил дату проведения матча за Суперкубок России. Игра пройдет на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 9 июля. В рамках матча встретятся чемпион России и действующий обладатель Суперкубка санкт-петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Спартак".