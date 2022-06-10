Гильермо Абаскаль стал главным тренером футбольного клуба "Спартак"

Фото: ТАСС/Zuma/Marc Schumacher

Новым главным тренером столичного футбольного клуба "Спартак" стал испанский специалист Гильермо Абаскаль. Об этом сообщается на сайте команды.

Срок заключенного с тренером соглашения не оглашается. Ранее Абаскаль возглавлял швейцарский "Базель".

"Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках", – говорится в сообщении клуба.

Свою карьеру Абаскаль начинал в юношеской команде "Севильи", после чего возглавлял швейцарские клубы "Кьяссо" и "Лугано". Он также был главным тренером итальянского "Асколи" и греческого "Волоса".

Предыдущий главный тренер "Спартака", итальянский специалист Паоло Ваноли покинул свой пост 9 июня. Клуб и тренер прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

Сообщалось, что Ваноли принял решение об уходе по ряду обстоятельств, не зависящих от "Спартака". Его ассистенты также покинули "Спартак".

