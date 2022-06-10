Гильермо Абаскаль стал главным тренером футбольного клуба "Спартак"

Фото: ТАСС/Zuma/Marc Schumacher
Новым главным тренером столичного футбольного клуба "Спартак" стал испанский специалист Гильермо Абаскаль. Об этом сообщается на сайте команды.
Срок заключенного с тренером соглашения не оглашается. Ранее Абаскаль возглавлял швейцарский "Базель".
"Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках", – говорится в сообщении клуба.
Свою карьеру Абаскаль начинал в юношеской команде "Севильи", после чего возглавлял швейцарские клубы "Кьяссо" и "Лугано". Он также был главным тренером итальянского "Асколи" и греческого "Волоса".
Предыдущий главный тренер "Спартака", итальянский специалист Паоло Ваноли покинул свой пост 9 июня. Клуб и тренер прекратили сотрудничество по соглашению сторон.
Сообщалось, что Ваноли принял решение об уходе по ряду обстоятельств, не зависящих от "Спартака". Его ассистенты также покинули "Спартак".
Ваноли покинул пост главного тренера московского "Спартака"
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