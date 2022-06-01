"Спартак" и "Динамо" оштрафованы по итогам финала Кубка России суммарно на 375 тыс руб

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал столичные футбольные клубы "Спартак" и "Динамо"по итогам финала Кубка России, сообщается на сайте организации.

"В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды – оштрафовать "Спартак" на 100 тысяч рублей", – отмечается в сообщении.

Футбольный клуб "Динамо" получил штраф в размере 275 тысяч рублей за использование и бросание фанатами пиротехники, а также выкрикивание зрителями ненормативной лексики.

На 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны был оштрафован бывший главный тренер "Динамо" Сандро Шварц. За подобное нарушение на 30 тысяч рублей оштрафовали и главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли.

Финал Кубка России прошел 29 мая в Москве на стадионе "Лужники". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Из числа победителей мячи забили Александр Соболев и Квинси Промес, из "Динамо" – Арсен Захарян.

Московский "Спартак" стал обладателем Кубка России впервые с 2003 года.