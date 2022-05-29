Фото: ТАСС/Сергей Бобыле

Московский "Спартак" выиграл Кубок России по футболу. Игра со столичным "Динамо" завершилась со счетом 2:1.

Мячи забили Александр Соболев (11-я минута) из "Спартака", Арсен Захарян (55-я минута) из "Динамо", Квинси Промес (72-я минута) из "Спартака".

Столичный "Спартак" стал обладателем Кубка России впервые с 2003 года.

В 2021 году обладателем трофея стал московский "Локомотив". В мае 2021 года команда обыграла "Крылья Советов" со счетом 3:1.

"Динамо" же выступил на Кубке России впервые за 10 лет. Команда стала первым финалистом матча благодаря победе над владикавказской "Аланией". Игра завершилась со счетом 3:0.

