Московское "Динамо" впервые за 10 лет вышло в финал Кубка России по футболу

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Столичное "Динамо" стало первым финалистом Кубка России по футболу благодаря уверенной победе над владикавказской "Аланией" в полуфинале турнира.

Игра, прошедшая на стадионе "Динамо" в Москве, завершилась со счетом 3:0. Одержать победу забитыми голами москвичам помогли Федор Смолов (22-я минута), Арсен Захарян (48) и Константин Тюкавин (88), установивший итоговый счет после удаления защитника "Алании" Давида Шавлохова (73).

Таким образом, "Динамо" выступит в финале Кубка России впервые за 10 лет. В решающем матче турнира сезона-2011/12, который состоялся 9 мая 2012 года, столичная команда уступила казанскому "Рубину" со счетом 0:1. В последний раз Кубок России покорился бело-голубым в сезоне-1994/95.

Соперник "Динамо" по финалу определится в среду, 11 мая, по итогам противостояния между московским "Спартаком" и красноярским "Енисеем".

Финал Кубка России по футболу состоится 29 мая на стадионе "Лужники" в Москве. Действующим обладателем трофея является московский "Локомотив". В мае 2021 года команда обыграла "Крылья Советов" со счетом 3:1.

В прошлый раз финал Кубка России проходил в "Лужниках" еще до реконструкции, в 2007 году. В решающем матче встречались "Локомотив" и "Москва". Железнодорожники одержали победу в дополнительное время.