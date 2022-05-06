ФК "Динамо" в третий раз потерпел поражение от "Крыльев Советов"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московское "Динамо" проиграло "Крыльям Советов" в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Это третье поражение подряд, которое столичная команда потерпела от самарского клуба.

Встреча проходила в Самаре. В начале матча футболисты почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу самарского клуба. В составе победителей дублем отметился Максим Глушенков (22-я и 71-я минуты). Кроме того, по одному мячу забили Владислав Сарвели (55), Антон Зиньковский (81) и Сергей Пиняев (90+3).

В столичной команде во время матча отличились Фабиан Бальбуэна (41) и Вячеслав Грулев (74). Последний получил две желтые карточки и был удален с поля.

В настоящий момент "Динамо" находится на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. У команды 52 очка. Самарские "Крылья Советов" занимают седьмую строчку, имея в активе 41 очко.

В следующем туре соперником бело-голубых станет столичный клуб "Локомотив". Встреча московских команд состоится 14 мая. "Крылья Советов" в тот же день должны встретиться с грозненским "Ахматом".

Финал Кубка России по футболу состоится на стадионе "Лужники" в Москве. В последний раз финальная игра проходила на этом стадионе еще до его реконструкции, в 2007 году. Тогда на поле встретились "Локомотив" и "Москва". Победу одержали железнодорожники.