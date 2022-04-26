Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках" 29 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Финал Кубка России по футболу состоится на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

"По решению бюро исполкома Российского футбольного союза финальная игра "Бетсити" Кубка России в сезоне-2021/22 пройдет 29 мая в Москве", – указано в публикации.

В настоящий момент в розыгрыше трофея остаются пары "Динамо" – "Алания" и "Спартак" – "Енисей".

Предыдущим обладателем трофея был московский "Локомотив". В мае 2021 года команда обыграла "Крылья Советов" со счетом 3:1.

В прошлый раз финал Кубка России проходил в "Лужниках" еще до реконструкции, в 2007 году. В решающем матче встречались "Локомотив" и "Москва". Железнодорожники одержали победу в дополнительное время.