РФС отстранил арбитров Панина, Сухого и Любимого до конца сезона РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) отстранил до конца сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова.
По итогам 23-го тура РПЛ были признаны ошибочными решения Сухого в матче "Краснодар" – "Динамо" и Панина в матче ЦСКА – "Урал". Любимов был видеоассистентом игры в Краснодаре, после его подсказки Сухой назначил пенальти в ворота хозяев.
Кроме того, на один матч был отстранен арбитр Сергей Карасев за ошибочную красную карточку на встрече "Локомотив" – "Спартак". Павел Шадыханов, который был тогда видеоассисентом и не стал исправлять решение Карасева, также отстранен на два матча, сообщается на сайте РФС.
Ранее стало известно, что матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года пройдет между командами Катара и Эквадора. 1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка предстоящего мирового первенства. Катар и Эквадор попали в группу А – в ней также сыграют Нидерланды и Сенегал.
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