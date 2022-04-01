Сборная Катара сыграет с командой Эквадора в матче открытия ЧМ-2022 по футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года пройдет между командами Катара и Эквадора.

1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка предстоящего мирового первенства. Катар и Эквадор попали в группу А – в ней также сыграют Нидерланды и Сенегал.

Сам турнир пройдет в необычные сроки – с 21 ноября по 18 декабря. Это связано с чрезмерно жаркой погодой в Катаре в летний период. Матч открытия чемпионата мира по футболу состоится в городе Эль-Хаур на стадионе "Эль-Байт".

Сборная России пропустит ЧМ-2022 в связи с отстранением от всех действующих турниров. Вместо отечественной команды в финал отборочного турнира вышла Польша, которая обыграла национальную команду Швеции.