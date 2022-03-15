Дзюба объяснил свой отказ от поездки в сборную России

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба объяснил свой отказ от поездки в расположение сборной России, отметив, что его причиной стали семейные обстоятельства, а не политические события. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал, что Дзюба попросил не вызывать его на учебно-тренировочный сбор в связи с текущими событиями на Украине, где живут его родственники.
"Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей", – сказал Дзюба.
По словам футболиста, Карпин мог неправильно его понять либо журналисты неверно интерпретировали комментарий тренера. Дзюба выразил надежду, что в будущем будет вызываться в сборную, если сможет показывать хорошую игру.
"Готов ли я играть за сборную при Карпине? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, мне было неудобно отказывать", – добавил спортсмен.
Осенью Валерий Карпин заявил, что поставил точку в вопросе вызова Дзюбы в национальную команду. Нападающий, который был капитаном сборной при предыдущем главном тренере Станиславе Черчесове, не вошел в итоговый список игроков, вызванных на ноябрьские матчи против Кипра и Хорватии.
Тренировки сборной России по футболу пройдут с 21 по 27 марта. Команда будет находиться в Москве.
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