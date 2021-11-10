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Спорт

10 ноября, 20:17

Карпин заявил, что поставил точку в вопросе с вызовом Дзюбы в сборную

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что поставил точку в вопросе вызова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в национальную команду.

"Вы как хотите: хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы", – подчеркнул Карпин во время пресс-конференции.

Дзюба, который был капитаном сборной при Станиславе Черчесове, не вошел в итоговый список игроков, вызванных на матчи против Кипра и Хорватии, которые пройдут 11 и 14 ноября соответственно.

Ранее Валерий Карпин рассказал, что после отказа Артема Дзюбы от включения в расширенный список кандидатов в сборную перед матчами со Словакией и Словенией было решено не надеяться на игрока.

Назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022

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