"На Дзюбу решили не надеяться". Карпин – о подготовке к решающим матчам отбора на ЧМ

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, как было принято решение о невызове нападающего Артема Дзюбы на матчи против Кипра и Хорватии.

По его словам, в прошлую паузу национальных чемпионатов, выделенную под игры сборной, на нападающего "Зенита" рассчитывали, однако игрок самостоятельно отказался от участия во встречах, сославшись на физическую форму.

"Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться", – цитирует Карпина РИА Новости.

Также тренер признался, что опасается недооценки сборных Кипра и Хорватии со стороны своих игроков. Специалист подчеркнул, что такая ситуация учитывается при подготовке.

В ноябре сборной России предстоит провести последние два матча отборочного турнира чемпионата мира в Катаре: 11 ноября – с киприотами в Санкт-Петербурге, 14 ноября – с хорватами в Сплите.

Уже стало известно, что в предстоящих матчах команде не помогут полузащитник Арсен Захарян и защитник Илья Самошников.

