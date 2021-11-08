Сборная России по футболу начала подготовку к решающим матчам отбора на ЧМ

Видео: youtube.com/Сборная России по футболуСборная России по футболу начала подготовку к матчам против Кипра и Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды.
"Сборы стартовали! #НашиПарни в Петербурге начали подготовку к решающим матчам", – говорится в публикации.
Сборная опубликовала видео, на котором видно, как футболисты и главный тренер приезжают в Санкт-Петербург. Они проводят тренировку в отеле и исполняют челленджи на поле.
В начале ноября тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на матчи отбора на чемпионат мира в 2022 году.
Позднее стало известно, что из-за травм национальной команде не помогут полузащитник столичного "Динамо" Арсен Захарян и защитник казанского "Рубина" Илья Самошников.
Назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022
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